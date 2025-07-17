Автопарк правительства Ростовской области распродали за бесценок

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Автопарк, принадлежавший правительству Ростовской области, был реализован по ценам значительно ниже рыночных. Данные о результатах аукциона были опубликованы на официальном портале региональных властей.На аукционе предлагалось девять автомобилей российского производства, чей километраж варьировался от 286,2 до 356 тысяч километров. Следует отметить, что сами торги прошли 11 июля.В частности, четыре автомобиля были приобретены жителем Ростовской области, общая сумма сделки составила 610,1 тысячи рублей.Еще два автомобиля были приобретены другим покупателем за 238,81 тысячи рублей. Согласно обнародованной информации, максимальная стоимость одного лота составила 162,4 тысячи рублей, а минимальная – 76,41 тысячи рублей.Тем не менее два автомобиля остались невостребованными. В отношении одного из лотов торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, а по другому – из-за подачи всего одной заявки.