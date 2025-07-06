Правительство Ростовской области продает авто с пробегом по минимальной цене

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Власти Ростовской области реализуют подержанные автомобили по сниженным ценам. Соответствующее объявление опубликовано на официальном портале регионального правительства.На аукцион выставлены девять автомобилей "Лада 211440" 2011 года выпуска. Пробег машин варьируется от 286,2 тысячи до 356 тысяч километров.Заявки на участие в торгах принимаются до 28 июля. Результаты аукциона будут объявлены через пять дней после завершения приема заявок.Уточняется, что все выставленные на продажу транспортные средства принадлежат правительству области. Их начальная стоимость определена с учетом пробега и начинается от 122,5 тыс. рублей. Самая высокая цена установлена на автомобиль с наименьшим пробегом (287,2 тыс. км) и составляет 126,4 тыс. рублей.