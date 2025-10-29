Ростовчанин попался на взятке камчатскому приставу за взыскание долга с покойника

Фото: СУ СКР по Камчатскому краю.

Следственный комитет Камчатского края сообщает о попытке подкупа судебного пристава жителем Ростова-на-Дону. Целью взятки было принудительное взыскание долга с умершего жителя Камчатки.По информации следствия, ростовчанин связался с приставом-исполнителем в одном из онлайн-мессенджеров летом этого года. Он предложил приставу помощь в реализации четырех судебных решений, вынесенных в отношении человека, скончавшегося два года назад. За свои услуги мужчина пообещал вознаграждение в размере 800 тысяч рублей. В сентябре со счета своей супруги, не знавшей о его преступных планах, он перевел приставу первый платеж в размере 100 тысяч рублей.В настоящий момент уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет направлено в суд для дальнейшего разбирательства.Теперь жителю донской столицы грозит до 15 лет лишения свободы.