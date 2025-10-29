Ростовскую область накроют заморозки и сильный ветер в ближайшие сутки

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области прогнозируют заморозки и сильный ветер в ближайшие сутки. Об этом рассказали специалисты Северо-Кавказского УГМС.Согласно прогнозам специалистов, 31 октября столбики термометров достигнут +3…+8 градусов, а при прояснениях - до -2 градусов. Днем потеплеет до +12...+17 градусов. А днем местами - небольшой и умеренный дождь, а также в некоторых районах - туман. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду, а местами - порывы до 15-18 метров в секунду.В этот период водителям следует соблюдать ПДД. Лучше не лихачить и соблюдать скоростной режим. Пешеходам рекомендуется обходить ветхие деревья и непрочные конструкции.