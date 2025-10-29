Донские волонтеры ищут любящую семью и дом кошке-спинальнице

Фото: Счастливчик

В Ростовской области неравнодушные люди пытаются найти любящую семью и комфортное жилище для кошки, получившей травму позвоночника. Трогательную историю кошки по кличке Венера рассказали добровольцы из приюта "Счастливчик", расположенного в городе Каменске-Шахтинском.В начале осеннего месяца в поселке Красновка была обнаружена покалеченная кошка. Сострадательные граждане не оставили беспомощное животное без внимания и отвезли его в ветеринарную лечебницу."На теле были заметны следы от клыков крупной собаки", – проинформировали представители приюта. - Сохраняется чувствительность в конечностях и хвостовой области, что вселяет надежду на выздоровление."После периода акклиматизации в ветеринарной клинике кошка стала постепенно принимать пищу. Однако Венера так и не обрела способность передвигаться на ногах. У работников приюта появилось предположение о переломе позвоночника. Для проведения рентгенологического обследования питомца нужно было доставить в город Белую Калитву.После рентгеновского обследования ветеринар констатировал наличие перелома позвоночника у Венеры. Кошке назначили курс лечебной терапии и рекомендовали осуществить магнитно-резонансную томографию. После ряда процедур Венера смогла подняться на лапы, но самостоятельно передвигаться она не способна.Несколько дней назад в приюте случилось радостное событие – Венере нашли новый приют и владелицу. Но радость оказалась недолгой – через двое суток Венеру вновь вернули в приют."Она осознала, что животное с повреждением позвоночника – это непосильное бремя. Жаль, конечно, но ничего не поделать. Жить с таким питомцем сложно, но вполне возможно", – отметили в приюте.Волонтеры не теряют оптимизма и верят, что Венера обретет любящую семью и новый приют.