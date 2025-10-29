Ростовский психолог рассказала, почему не стоит ждать «принца на белом коне»

Фото: ИИ.

Психолог из Ростова-на-Дону поделилась, почему не следует надеяться на «принца на белом коне». Алена Лебедева поделилась, как взрастить внутреннюю опору и избавиться от фантазий о волшебном спасителе.- Внутренняя опора - это буквально фраза «что бы ни происходило вокруг меня - я справлюсь». Это внутренняя устойчивость и способность опираться на себя в сложных ситуациях. Она состоит из принятия себя, ответственности и осознанности, - объясняет психолог.Нередко сломленные девушки решают найти «спасение» в другом человеке. Иногда кажется, что как только появится парень, то «все наладится». Однако на деле становится еще хуже. Несколько правил помогут обрести внутреннюю опору:1. Нужно учиться поддерживать себя, а не ругать. Важно принять факт того, что ошибаться - нормально! Ошибки - это путь к успеху и только они помогают нам расти.2. Необходимо узнать себя и свои ценности. Процесс узнавания себя = процесс психологического взросления. Чем больше я себя знаю - тем лучше понимаю - тем лучше себя чувствую (какой вы человек, чем вам нравится заниматься?).3. Развивать самостоятельность в решениях. Если ошибетесь - брать ответственность на себя, а не обвинять других. Это сложно, неприятно, но и жизнь - не фабрика по исполнению желаний.4. устанавливать здоровые границы (учитесь быть «неудобным», постарайтесь перестать «угодничать» и ставить их мнение приоритетнее вашего).