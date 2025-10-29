В Кисловодске стерли легендарную надпись от ростовского завода Дмитрия Пастухова

Фото: Мой Фасад

В Кисловодске стерли легендарную надпись от ростовского механического завода Дмитрия Александровича Пастухова. Об этом сообщили в сообществе «Мой Фасад» 29 октября.Уникальный артефакт нашли только в июне текущего года. Именно таких люков в донской столице больше нет. Их раньше производили на заводе ростовского предпринимателя Дмитрия Пастухова. По прошествии времени крышки пришли в негодность, и их заменили. Однако в Кисловодске такой раритет смог сохраниться спустя почти полтора века.Но уже в октябре пришла печальная новость - клеймо на крышке знаменитого люка стерто. С помощью сварки и болгарки литые чугунные слова выжгли. Общественники уверены, что это не могло произойти случайно.- Есть версия, что столь изощренный способ издевательства над раритетом выбрал один из местных жителей, которому не нравилось, что «ходят тут всякие, останавливаются на тротуаре и читают надпись». «Как бы не украли», - вероятно, решил он и без всяких согласований с местным водоканалом ограничил доступ к коммуникациям, приварив крышку. А заодно и стер историческое клеймо, - говорят в сообществе.В 19-м веке Дмитрий Пастухов основал металлургический завод в Сулине и механический в Ростове. Его именные надписи можно встретить на кирпичах и конструктивных элементах чугунных лестниц, а на набережной Ростова они есть на причальных тумбах. Крышка канализационного люка в Кисловодске говорит о том, что предприятие Пастухова, вероятно, поучаствовало и в устройстве местных коммуникаций. К сожалению, теперь доказательство этому уничтожено.