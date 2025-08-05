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Служебные авто правительства Ростовской области выставили на торги за бесценок

Служебные авто правительства Ростовской области выставили на торги за бесценок
Правительство Ростовской области решило продать по сниженным ценам служебные автомобили через аукцион. Сообщение о предстоящих торгах было опубликовано на официальном веб-сайте областного правительства.

На продажу выставлены девять автомобилей «Лада 211440», произведенных в 2011 году. Средний пробег этих хетчбеков составляет около 325 096 километров. Стоимость лотов колеблется от 122,7 тысяч до 126,4 тысяч рублей.

Подать заявку на участие в торгах можно до 1 сентября. Результаты аукциона будут объявлены через три дня после завершения приема заявок.

Стоит отметить, что это уже не первая подобная распродажа. В июне 2025 года власти Ростовской области уже продавали служебные автомобили по заниженным ценам. Тем не менее, два легковых автомобиля остались невостребованными и не нашли своих покупателей.
Фото: Нейросеть
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