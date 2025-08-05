Служебные авто правительства Ростовской области выставили на торги за бесценок

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Правительство Ростовской области решило продать по сниженным ценам служебные автомобили через аукцион. Сообщение о предстоящих торгах было опубликовано на официальном веб-сайте областного правительства.На продажу выставлены девять автомобилей «Лада 211440», произведенных в 2011 году. Средний пробег этих хетчбеков составляет около 325 096 километров. Стоимость лотов колеблется от 122,7 тысяч до 126,4 тысяч рублей.Подать заявку на участие в торгах можно до 1 сентября. Результаты аукциона будут объявлены через три дня после завершения приема заявок.Стоит отметить, что это уже не первая подобная распродажа. В июне 2025 года власти Ростовской области уже продавали служебные автомобили по заниженным ценам. Тем не менее, два легковых автомобиля остались невостребованными и не нашли своих покупателей.