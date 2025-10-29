Три человека пострадали в жестком ДТП на трассе в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области утром 29 октября в Кагальницком районе на автотрассе, соединяющей Ростов и Ставрополь, произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека.По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид» по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «КИА Церато» под управлением 57-летнего мужчины.Как сообщили в ГИБДД, водители обоих транспортных средств, а также 69-летний пассажир «КИА Церато» получили повреждения различной степени тяжести в результате аварии.