Синоптик рассказал о 32-градустной жаре в мае в Ростовской области

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Синоптик Александр Шувалов предупредил о температуре +30…+32 градуса в конце мая. Прогноз на конец весны сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов для Donday.ru.По словам синоптика, ближе к лету столбики термометров поднимутся. К примеру, в пятницу, 24 мая, температура воздуха составит +25 градусов. Следует также ожидать сильный ветер, до 20 метров в секунду. В субботу потеплеет до +23 градусов. А в воскресенье будет облачно. Столбики термометров опустятся до +21 градуса.- В начале новой рабочей недели температура составит +25...+28 градусов. В среду, 29 мая, ожидается жара до +30 градусов. В последние дни мая – до +32 градусов, - рассказал Donday синоптик.Осадков в ближайшую неделю не предвидится.