Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области назвали города с самыми низкими ценами на мясо

В Ростовской области назвали города с самыми низкими ценами на мясо
В Ростовской области назвали города с самыми низкими ценами на мясо. Данные предоставил Ростовстат опубликовал свежую информацию о средних рыночных ценах в начале октября 2025 года.

По информации статистического ведомства, минимальная стоимость говядины отмечена в Сальске – 597 рублей за килограмм. За ним следует Волгодонск, где килограмм стоит 598 рублей, и Ростов-на-Дону с ценой 640 рублей за кило. Наиболее высокая цена на этот вид мяса зафиксирована в Таганроге, где за килограмм просят 668 рублей.

В среднем по области килограмм говядины стоит 640 рублей. Стоит отметить, что в начале текущего года средняя цена колебалась от 580 рублей за килограмм.

Самые доступные цены на курятину можно найти в Миллерово – 213 рублей за килограмм. Самая дорогая курица предлагается в Волгодонске – 230 рублей за килограмм. В январе килограмм курятины стоил 193 рубля.

Наиболее привлекательные средние цены на свинину зафиксированы в Ростове-на-Дону – 403 рубля за килограмм, и в городе Шахты – 431 рубль за килограмм. В среднем по Ростовской области цена на свинину не превышает 425 рублей за килограмм.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.