Фото: DonDay

В Ростовской области назвали города с самыми низкими ценами на мясо. Данные предоставил Ростовстат опубликовал свежую информацию о средних рыночных ценах в начале октября 2025 года.По информации статистического ведомства, минимальная стоимость говядины отмечена в Сальске – 597 рублей за килограмм. За ним следует Волгодонск, где килограмм стоит 598 рублей, и Ростов-на-Дону с ценой 640 рублей за кило. Наиболее высокая цена на этот вид мяса зафиксирована в Таганроге, где за килограмм просят 668 рублей.В среднем по области килограмм говядины стоит 640 рублей. Стоит отметить, что в начале текущего года средняя цена колебалась от 580 рублей за килограмм.Самые доступные цены на курятину можно найти в Миллерово – 213 рублей за килограмм. Самая дорогая курица предлагается в Волгодонске – 230 рублей за килограмм. В январе килограмм курятины стоил 193 рубля.Наиболее привлекательные средние цены на свинину зафиксированы в Ростове-на-Дону – 403 рубля за килограмм, и в городе Шахты – 431 рубль за килограмм. В среднем по Ростовской области цена на свинину не превышает 425 рублей за килограмм.