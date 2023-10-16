В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе похолодает до +2 градусов

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В Ростове на новой рабочей неделе ожидается похолодание. Актуальный прогноз с 16 по 20 октября опубликовал Гидрометцентр.В понедельник столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Вечером ожидается небольшой дождь, температура воздуха опустится до +6 градусов.Во вторник похолодает. Днем столбики термометров не поднимутся выше +12 градусов. А к вечеру температура воздуха достигнет +2 градусов.На следующий день погода не изменится. Температура воздуха составит +11 градусов днем и +2 градуса - ночью.К концу рабочей недели температура воздуха останется в пределах +13…+17 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +2…+3 градусов.