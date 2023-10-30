В Ростове на новой рабочей неделе будет облачно и дождиво

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В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе будет пасмурно и дождливо. Актуальный прогноз с 30 октября по 3 ноября опубликовали специалисты Гидрометцентра.В понедельник небо будет облачным. Температура воздуха днем поднимется до +17 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +7 градусов.На следующий день температура воздуха составит +18 градусов. Ночью похолодает до +7 градусов.В среду температура будет аналогичной. Температура воздуха днем составит +19 градусов. Вечером столбики термометров достигнут +12 градусов.В четверг погода не изменится. Столбики термометров днем опустятся до +17 градусов. Ночью похолодает до +12 градусов.К концу недели ожидается дождь. Столбики термометров днем поднимутся до +14 градусов. Вечером температура воздуха составит +7 градусов.