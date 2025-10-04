Новости
В Ростовской области мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в бетонный забор

В Неклиновском районе Ростовской области 4 октября произошла трагедия: мотоциклист погиб, столкнувшись с бетонным ограждением. Инцидент зафиксирован вблизи хутора Морской Чулек.

По предварительным данным, 29-летний водитель мотоцикла не выбрал безопасную скорость, что привело к потере контроля над транспортным средством. Мотоцикл врезался в забор. От полученных при столкновении травм молодой человек скончался на месте происшествия.

"Смерть мотоциклиста наступила до прибытия медиков скорой помощи в результате ДТП," - сообщили в областной Госавтоинспекции.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
