В Ростовской области мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в бетонный забор

В Неклиновском районе Ростовской области 4 октября произошла трагедия: мотоциклист погиб, столкнувшись с бетонным ограждением. Инцидент зафиксирован вблизи хутора Морской Чулек.По предварительным данным, 29-летний водитель мотоцикла не выбрал безопасную скорость, что привело к потере контроля над транспортным средством. Мотоцикл врезался в забор. От полученных при столкновении травм молодой человек скончался на месте происшествия."Смерть мотоциклиста наступила до прибытия медиков скорой помощи в результате ДТП," - сообщили в областной Госавтоинспекции.