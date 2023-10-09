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На новой рабочей неделе в Ростове ожидается похолодание

На новой рабочей неделе в Ростове ожидается похолодание
В Ростове на новой рабочей неделе ожидается похолодание. Актуальный прогноз с 9 по 13 октября опубликовали специалисты Гидрометцентра.

В понедельник ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха достигнет +11 градусов, к вечеру похолодает до +5 градусов.

На следующий день погода будет аналогичной. Днем столбики термометров достигнут +12 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +4 градусов.

В среду будет малооблачно. Температура воздуха днем достигнет +10 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +6 градусов.

В четверг будет облачно, однако осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +13 градусов. Столбики термометров к вечеру опустятся до +6 градусов.

В пятницу погода ухудшится, пройдет дождь. Температура воздуха днем достигнет +16 градусов, а вечером опустится до +6 градусов.
Фото: Rostov.ru
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