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Штормовое предупреждение из-за грозы и шквалистого ветра объявили в Ростовской области

Штормовое предупреждение из-за грозы и шквалистого ветра объявили в Ростовской области

В связи с надвигающейся грозой и сильным ветром в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Информация об этом поступила из регионального управления МЧС.

Согласно сведениям Росгидромета, в период с часа до трех часов дня и до конца дня 4 июня, а также в ночные и утренние часы 5 июня на территории Донского края ожидаются обильные осадки, интенсивные ливни, сопровождающиеся громом и градом, а также шквалистый ветер, скорость которого может достигать 23 метров в секунду.

В условиях неблагоприятной погоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Автомобилистам рекомендуется придерживаться установленного скоростного режима и избегать резких и небезопасных маневров. Пешеходам, в свою очередь, следует обходить стороной непрочные сооружения, линии электропередачи и деревья.
Фото: Donday
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