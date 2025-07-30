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В Ростовской области в связи с надвигающейся непогодой объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области в связи с надвигающейся непогодой объявили штормовое предупреждение

В связи с приближающимися неблагоприятными погодными условиями в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение. Информация об этом поступила из ростовского Гидрометцентра.

По данным метеорологов, в течение 31 июля на территории Ростовской области ожидаются осадки в виде дождей, сильных ливней с грозами и градом. Также прогнозируется усиление ветра, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. Неустойчивая погода сохранится в регионе до 2 августа.

В период ухудшения погодных условий повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В этой связи жителям области рекомендуется проявлять повышенную бдительность. Пешеходам следует обходить стороной ветхие строения, линии электропередач и деревья. Автомобилистам советуют придерживаться безопасной скорости и избегать резких маневров.
Фото: Donday
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