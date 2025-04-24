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Константин Лашенко назначен новым директором департамента транспорта Ростова

Константин Лашенко назначен новым директором департамента транспорта Ростова
Константин Лашенко назначен новым директором департамента транспорта Ростова-на-Дону. Об этом сообщается в публикации «Ростовского городского транспорта».

Лашенко окончил Ростовский государственный строительный университет. В начале 2010-х годов он занимал должность руководителя отдела пассажирского транспорта в департаменте. Позднее перешёл на муниципальное предприятие «МТК „Ростовпассажиртранс“», где более десяти лет работал заместителем генерального директора по эксплуатации.

До назначения Лашенко департаментом руководил Вадим Шкабарня. Он занимал пост с апреля 2022 года, а ранее был генеральным директором МУП «Ростовская транспортная компания».
Фото: Ростовский городской транспорт
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