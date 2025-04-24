Фото: Ростовский городской транспорт

Константин Лашенко назначен новым директором департамента транспорта Ростова-на-Дону. Об этом сообщается в публикации «Ростовского городского транспорта».Лашенко окончил Ростовский государственный строительный университет. В начале 2010-х годов он занимал должность руководителя отдела пассажирского транспорта в департаменте. Позднее перешёл на муниципальное предприятие «МТК „Ростовпассажиртранс“», где более десяти лет работал заместителем генерального директора по эксплуатации.До назначения Лашенко департаментом руководил Вадим Шкабарня. Он занимал пост с апреля 2022 года, а ранее был генеральным директором МУП «Ростовская транспортная компания».