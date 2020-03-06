В Ростовской области избрали главу администрации Азовского района



Депутаты избрали нового главу Азовского района Ростовской области. Пост занял заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Александр Палатный. Об этом стало известно 13 марта во время заседания парламентариев.



Большинство голосов было отдан Александру Палатному. Он приступит к новой работе после того, как уйдёт с должности первого замминистра природных ресурсов и экологии.



Палатный родился в городе Кемь Республики Корелия. Он получил диплом Ленинградского высшего военно-политического училища ПВО и Военного университете Минобороны РФ. В 2010 занял должность заместителя директора департамента лесного хозяйства Ростовской области, в следующем году уже руководил ведомством. С 2014-го по 2016 был заместителем министра природных ресурсов и экологии. В 2016-м стал замещать должность директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений донского региона. Первым замминистра природных ресурсов и экологии он стал в 2018 году.