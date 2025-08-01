Сельский дом культуры выставили на торги за 2,3 млн в Ростовской области

Фото: Яндекс.Карты

В Ростовской области проводятся аукционные торги по реализации федеральной собственности, начальная стоимость которой определена в 2,3 миллиона рублей. Информация об этом размещена на официальном веб-ресурсе региональных властей.На торги выставлено одноэтажное здание с подвалом и прилегающий к нему земельный участок, расположенные в селе Васильево-Шамшево Кагальницкого района. По данным, доступным на «Яндекс.Картах», в данном строении располагается местный культурный центр. Изначальная цена данного актива зафиксирована на отметке 2,3 миллиона рублей.Отмечается, что земельный надел не имеет каких-либо ограничений. Прием заявлений на участие в аукционе осуществляется с 4 августа и продлится до 3 сентября. Итоги аукциона будут обнародованы через двое суток после завершения периода подачи заявок.