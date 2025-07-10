На Дону земельный участок и полуприцепы компании выставили на торги за 21,4 млн

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В Ростовской области выставлено на аукцион имущество обанкротившейся строительной фирмы на сумму 21,4 миллиона рублей. Информация о двух грядущих аукционах была опубликована на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.В рамках первого аукциона планируется продать земельный надел площадью 18 387 квадратных метров, находящийся в Астраханской области. Начальная цена лота составляет 18,5 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются с 14 июля по 7 августа. Результаты будут объявлены в день завершения приема заявок.Второй аукцион предполагает реализацию двух полуприцепов Wielton моделей NS3 и NS34 с бортовой платформой. Стоимость данного лота определена в 2,9 миллиона рублей. Торги пройдут в период с 14 июля по 18 августа. Итоги аукциона будут подведены через пять дней после завершения приема заявок.Стоит отметить, что это не первая попытка продажи активов данной компании. Ранее уже предпринимались попытки реализовать с аукциона ряд транспортных средств, включая несколько КамАЗов, фуры, «ГАЗель», автокран, прицепы и автобетоносмеситель.Компания «СМУ-9» была зарегистрирована в городе Морозовске Ростовской области в апреле 2015 года. Основным видом деятельности организации являлось строительство жилых и нежилых зданий. В апреле 2023 года компания была признана банкротом.