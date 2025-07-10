На Дону земельный участок и полуприцепы компании выставили на торги за 21,4 млн
В Ростовской области выставлено на аукцион имущество обанкротившейся строительной фирмы на сумму 21,4 миллиона рублей. Информация о двух грядущих аукционах была опубликована на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
В рамках первого аукциона планируется продать земельный надел площадью 18 387 квадратных метров, находящийся в Астраханской области. Начальная цена лота составляет 18,5 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются с 14 июля по 7 августа. Результаты будут объявлены в день завершения приема заявок.
Второй аукцион предполагает реализацию двух полуприцепов Wielton моделей NS3 и NS34 с бортовой платформой. Стоимость данного лота определена в 2,9 миллиона рублей. Торги пройдут в период с 14 июля по 18 августа. Итоги аукциона будут подведены через пять дней после завершения приема заявок.
Стоит отметить, что это не первая попытка продажи активов данной компании. Ранее уже предпринимались попытки реализовать с аукциона ряд транспортных средств, включая несколько КамАЗов, фуры, «ГАЗель», автокран, прицепы и автобетоносмеситель.
Компания «СМУ-9» была зарегистрирована в городе Морозовске Ростовской области в апреле 2015 года. Основным видом деятельности организации являлось строительство жилых и нежилых зданий. В апреле 2023 года компания была признана банкротом.