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Землю АО «Донхлеббанк» выставили на торги за 8,5 миллиона рублей

Землю АО «Донхлеббанк» выставили на торги за 8,5 миллиона рублей
Земельный участок АО «Донхлеббанк» выставили на торги за 8,5 миллиона рублей. Информация размещена на сайте «Единого федерального реестра сведений о банкротстве».

На аукционе размещен один лот — поле для сельскохозяйственного назначения. Оно находится в Аксайском районе на въезде в станицу Старочеркасскую (улица Полевая). Площадь продаваемого участка составляет более 71 тысячи квадратных метров. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 апреля.

Напомним, в феврале 2019-го Центральный банк лишил ПАО «Донхлеббанк» лицензии. В марте компанию признали банкротом по заявлению. 
Фото: Яндекс.Карты
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