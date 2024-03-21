Землю АО «Донхлеббанк» выставили на торги за 8,5 миллиона рублей

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Земельный участок АО «Донхлеббанк» выставили на торги за 8,5 миллиона рублей. Информация размещена на сайте «Единого федерального реестра сведений о банкротстве».На аукционе размещен один лот — поле для сельскохозяйственного назначения. Оно находится в Аксайском районе на въезде в станицу Старочеркасскую (улица Полевая). Площадь продаваемого участка составляет более 71 тысячи квадратных метров. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 апреля.Напомним, в феврале 2019-го Центральный банк лишил ПАО «Донхлеббанк» лицензии. В марте компанию признали банкротом по заявлению.