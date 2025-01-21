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В Ростове однокомнатные квартиры в новостройках подорожали на 22%

В Ростове однокомнатные квартиры в новостройках подорожали на 22%
За 2024 год в Ростове подорожали однокомнатные квартиры в новостройках. Стоимость жилья площадью до 32 квадратных метров выросла на 22%.

Согласно порталу «МирКвартир», «однушка» в донской столице в среднем оценивается в 4,3 миллиона рублей. Однако на деле цена существенно варьируется. Изменения в стоимости зависят от класса дома и района, в котором он находится.

Покупка однокомнатной квартиры в центре города может обойтись в 6-7 миллионов рублей, а на окраине – в два раза дешевле.

Несмотря на подорожание, однокомнатные квартиры по-прежнему остаются самыми доступными на рынке недвижимости.
Фото: Ростов.Ру
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