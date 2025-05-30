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Доктор из Ростовской области поделилась советами о мерах предосторожности в период пыльной бури. Как сообщает портал DonDay, ростовский медик Дарья Мелешко объяснила, какую опасность таит в себе пыльная буря и как от нее уберечься.27 мая Ростовскую область накрыла пыльная буря, сопровождавшаяся сильным ветром. Врачи предупреждают, что подобная погода опасна не только на дорогах, но и для здоровья людей.Врач подчеркивает, что вдыхание воздуха, насыщенного пылью, может вызвать респираторные заболевания, такие как пневмония и астма, а также увеличить вероятность заражения инфекциями.Поскольку не всегда удается остаться дома в плохую погоду, необходимо соблюдать меры предосторожности. В помещении можно использовать влажную ткань, закрепленную на приоткрытых окнах, чтобы ограничить проникновение пыли.На улице врачи рекомендуют надевать медицинскую маску, чтобы защитить органы дыхания. Здоровым людям без аллергии кратковременное пребывание в пыльной буре, как правило, не нанесет серьезного ущерба.Людям с чувствительными глазами советуют приобрести увлажняющие капли. Больным хроническими респираторными заболеваниями следует всегда иметь при себе прописанные врачом ингаляторы. Во время пыльной бури следует избегать тяжелых физических упражнений на улице.При попадании пыли в глаза или дыхательные пути необходимо промыть пораженные участки водой. В случае возникновения проблем со здоровьем следует обратиться к врачу.Кроме того, рекомендуется пить достаточное количество жидкости, не менее 30 мл на килограмм веса тела в день. По словам врача, вода помогает очищать бронхи и слезную жидкость от инородных частиц.