Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанка Полина Диброва поделилась в Сети фото без макияжа

Ростовчанка Полина Диброва поделилась в Сети фото без макияжа
Ростовчанка и супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва поделилась фото без макияжа. Смелый поступок матери троих детей оценили поклонники.

В своем микроблоге Полина часто делится с подписчиками историями и советами по уходу за собой. Так, в очередной раз рассказывая о новой стрижке и новом цвете волос, девушка опубликовала фото практически без макияжа.

Действительно, стоит отметить, что природа наградила супругу Диброва очаровательной внешностью. На ее лице нельзя заметить морщин или следов от уколов. Девушка выглядит очень естественно, поэтому не боится показать себя во всей красе без макияжа.

Тем не менее нашлись и те, кто полез к Дибровой с советами. Фолловеры стали рассказывать Полине свои истории о красоте и делиться с ней советами, как лучше ухаживать за волосами. Не забыли и про самого супруга ростовчанки. По мнению пользователей Сети, ему нужно сменить прическу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.