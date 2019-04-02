Ростовчанка Полина Диброва поделилась в Сети фото без макияжа



Ростовчанка и супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва поделилась фото без макияжа. Смелый поступок матери троих детей оценили поклонники.



В своем микроблоге Полина часто делится с подписчиками историями и советами по уходу за собой. Так, в очередной раз рассказывая о новой стрижке и новом цвете волос, девушка опубликовала фото практически без макияжа.



Действительно, стоит отметить, что природа наградила супругу Диброва очаровательной внешностью. На ее лице нельзя заметить морщин или следов от уколов. Девушка выглядит очень естественно, поэтому не боится показать себя во всей красе без макияжа.



Тем не менее нашлись и те, кто полез к Дибровой с советами. Фолловеры стали рассказывать Полине свои истории о красоте и делиться с ней советами, как лучше ухаживать за волосами. Не забыли и про самого супруга ростовчанки. По мнению пользователей Сети, ему нужно сменить прическу.