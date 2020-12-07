Психолог рассказал, как поднять новогоднее настроение в период пандемии

Клинический психолог рассказал, как укрепить психику и поднять новогоднее настроение. Влада Джагупова поделилась советами с Rostov.ru.Уходящий 2020 год оказался очень тяжелым испытанием для всего человечества. Основные события, выбившие из колеи, связаны с новой коронавирусной инфекцией. По словам специалиста, за период пандемии увеличилось количество людей, обращающихся за помощью с фобиями, невротической депрессией, навязчивыми неврозами и астенией после коронавируса (быстро наступающей усталостью после обычных нагрузок). Кроме того, у людей, страдающих мизофобией (страх микробов), после COVID-19 чувство страха обострилось. Даже у тех, кого инфекция не коснулась, эта фобия сформировалась.В преддверии Нового года суматоха из-за вспышек заболеваний не позволяет расслабляться. А запрет на массовые гулянья, корпоративы и фейерверки сводит праздничное настроение к нулю. Отвлечься на украшение дома и поиски рецептов - не всегда действенный способ забыть о переживаниях.По словам психолога, чтобы оставаться сильным в трудную минуту, необходимо уметь управлять своими мыслями, чувствами и поведением. Уделив должное внимание этим трем областям, можно не только благополучно пережить сложное время, но и стать еще сильнее, чем раньше. Жалобы и агрессия - это тупиковый путь, который лишает последних душевных сил, поэтому останавливайте себя!- Нужно задать себе вопросы: «Какими конкретными действиями я могу помочь себе прямо сейчас?» и «Как я могу себя сохранять?», - поделилась специалист.Очень важным фактором является принятие реальности - это признание того, что ситуацией можно управлять. Поэтому, когда не получается владеть происходящим, нужно постараться взять контроль над самим собой. Также стоит уделить внимание иммунитету, здоровому образу жизни и психогигиене.— Составьте план питания, в который будут входить продукты богатые триптофаном (природный антидепрессант).— Начните заниматься своим телом. Контакт с телом говорит о том, что «Я есть».— Уделяйте достаточное время для сна.— Пейте воду по 1,5-2 литра в день. Чтобы рассчитать точное количество воды, нужно умножить свой вес на 33.— Обязательно совершайте пешие прогулки на свежем воздухе.— Регулярно себя хвалите и напоминайте себе о достижениях и сильных сторонах.Это помогает сохранить общий позитивный фон и душевное равновесие.- Для тех, кому свойственно впадать в предновогодний невроз, нужно почаще напоминать себе о том, что все успеется, - поделилась Влада. - А если и нет, то ничего страшного не случится - это всего лишь переход из одного дня в другой.Как только страх заболеть COVID-19 сойдет на нет, появится место для праздничного настроения и позитивных мыслей.