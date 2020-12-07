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Психолог рассказал, как поднять новогоднее настроение в период пандемии

Психолог рассказал, как поднять новогоднее настроение в период пандемии
Клинический психолог рассказал, как укрепить психику и поднять новогоднее настроение. Влада Джагупова поделилась советами с Rostov.ru.

Уходящий 2020 год оказался очень тяжелым испытанием для всего человечества. Основные события, выбившие из колеи, связаны с новой коронавирусной инфекцией. По словам специалиста, за период пандемии увеличилось количество людей, обращающихся за помощью с фобиями, невротической депрессией, навязчивыми неврозами и астенией после коронавируса (быстро наступающей усталостью после обычных нагрузок). Кроме того, у людей, страдающих мизофобией (страх микробов), после COVID-19 чувство страха обострилось. Даже у тех, кого инфекция не коснулась, эта фобия сформировалась.

В преддверии Нового года суматоха из-за вспышек заболеваний не позволяет расслабляться. А запрет на массовые гулянья, корпоративы и фейерверки сводит праздничное настроение к нулю. Отвлечься на украшение дома и поиски рецептов - не всегда действенный способ забыть о переживаниях.

По словам психолога, чтобы оставаться сильным в трудную минуту, необходимо уметь управлять своими мыслями, чувствами и поведением. Уделив должное внимание этим трем областям, можно не только благополучно пережить сложное время, но и стать еще сильнее, чем раньше. Жалобы и агрессия - это тупиковый путь, который лишает последних душевных сил, поэтому останавливайте себя!

- Нужно задать себе вопросы: «Какими конкретными действиями я могу помочь себе прямо сейчас?» и «Как я могу себя сохранять?», - поделилась специалист.

Очень важным фактором является принятие реальности - это признание того, что ситуацией можно управлять. Поэтому, когда не получается владеть происходящим, нужно постараться взять контроль над самим собой. Также стоит уделить внимание иммунитету, здоровому образу жизни и психогигиене.

— Составьте план питания, в который будут входить продукты богатые триптофаном (природный антидепрессант).

— Начните заниматься своим телом. Контакт с телом говорит о том, что «Я есть».

— Уделяйте достаточное время для сна.

— Пейте воду по 1,5-2 литра в день. Чтобы рассчитать точное количество воды, нужно умножить свой вес на 33.

— Обязательно совершайте пешие прогулки на свежем воздухе.

— Регулярно себя хвалите и напоминайте себе о достижениях и сильных сторонах.

Это помогает сохранить общий позитивный фон и душевное равновесие.

- Для тех, кому свойственно впадать в предновогодний невроз, нужно почаще напоминать себе о том, что все успеется, - поделилась Влада. - А если и нет, то ничего страшного не случится - это всего лишь переход из одного дня в другой.

Как только страх заболеть COVID-19 сойдет на нет, появится место для праздничного настроения и позитивных мыслей.

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