Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовская область заняла второе место по уровню безработицы в ЮФО

Ростовская область заняла второе место по уровню безработицы в ЮФО
Одним из регионов с самыми высокими показателями безработицы в ЮФО стала Ростовская область. Такую информацию предоставили в ростовском отделении государственной статистики.

Показатель безработицы в донском регионе составил 4,8 процента. Эта цифра превышает средний показатель по России на 0,3. При этом он выше общего уровня по Южному федеральному округу.

Вместе с Ростовской областью на второй строчке оказался Краснодарский край. Лидер по уровню безработицы - Севастополь. Показатель здесь составляет 3,4 процента.

В целом по стране в июле 2019 года было зарегистрировано 700 тысяч работающих.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.