Ростовская область заняла второе место по уровню безработицы в ЮФО



Одним из регионов с самыми высокими показателями безработицы в ЮФО стала Ростовская область. Такую информацию предоставили в ростовском отделении государственной статистики.



Показатель безработицы в донском регионе составил 4,8 процента. Эта цифра превышает средний показатель по России на 0,3. При этом он выше общего уровня по Южному федеральному округу.



Вместе с Ростовской областью на второй строчке оказался Краснодарский край. Лидер по уровню безработицы - Севастополь. Показатель здесь составляет 3,4 процента.



В целом по стране в июле 2019 года было зарегистрировано 700 тысяч работающих.