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Ростовская область поднялась в списке регионов РФ по количеству заболевших COVID-19

Ростовская область поднялась в списке регионов РФ по количеству заболевших COVID-19
Ростовская область оказалась на 15-м месте среди регионов России по количеству заражённых коронавирусом. За сутки регион поднялся на пять позиций. Такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на утро 21 апреля в Ростовской области выявлено 346 случаев заболевания COVID-19. В сравнении с предыдущим днём их число выросло на 54. В тяжёлом состоянии находятся два человека. С такими показателями донской регион оказался на 15-й строчке рейтинга городов РФ по количеству инфицированных. В тройке лидеров находятся Москва (26 433 заболевших), Московская область (5959) и Санкт-Петербург (1973). Замыкают список Республика Алтай (8), Чукотский автономный округ (2) и Ненецкий автономный округ (1).

В Ростовской области болезнь зарегистрировали на 35 территориях, наибольшее количество заражённых — в Ростове-на-Дону.

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