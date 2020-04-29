Ростовская область вошла в пятёрку регионов-лидеров по количеству преступлений

Донской регион стал одним из лидеров среди субъектов России по количеству преступлений. Данные опубликованы на портале правовой статистики.Анализ составлен на основе сведений с января по март 2020 года. За этот период в Ростовской области зафиксировано 15 322 преступления. Это пятый показатель в стране.Лидером по количеству совершённых преступлений стала Москва. За три месяца в столице произошло 38 900 преступлений.Соседний с Ростовской областью Краснодарский край находится на третьем месте. На Кубани за указанный период произошло 18 451 преступление.Согласно опубликованной статистике, по итогам 2019 года на Дону количество тяжких преступлений увеличилось на 2,2 тысячи и составило 10 289.Также на 2,7 тысячи выросло число преступлений средней тяжести. Их количество в прошлом году составило 26 492.