Ростовчанка Лопырёва подробно рассказала о том, как проходили её роды



Фото: Cosmopolitan



Телеведущая из Ростова Виктория Лопырёва рассказала о том, как прошли её роды. Девушка решила ответить на многочисленные вопросы, которые часто задают ей подписчики.



Дончанка рассказала, что в день, когда родился её малыш, она делала укладку в салоне красоты.



- Чувствовалась какая-то тяжесть в пояснице, но она не вызывала невыносимую боль, и я не придала ей особого значения, - вспоминает Виктория. - Заранее готовила себя к тому, что будет больно. Когда пришла домой, сказала, что сынок готов с нами познакомиться.

Буквально в следующую минуту начались схватки. Лопырёву еле успели довезти больницы. Там ей сделали укол анестезии, который, кстати, оказался очень болезненным.



Это было даже больнее, чем схватки. Процесс родов я запомнила фрагментами, как кадры из фильмов. Конечно, в памяти навсегда остался момент, когда малыша положили на грудь.



Малыш Виктории и её возлюбленного Игоря Булатова появился на свет 5 февраля 2019 года. Сына они назвали Марк-Лионель. Первое имя он получил в честь деда Лопырёвой, второе — в честь футболиста Лионеля Месси.



В воспитании малыша участвует и мама ростовчанки, которая была с дочкой буквально с первых минут жизни Марка-Лео. Вся семья сейчас находится в Майами. Виктория размышляет о том, ехать ли ей на фестиваль в Канны. Девушка уже подобрала шикарный наряд, записалась к стилистам и визажистам, но не может решить: ехать ей с малышом или без, и ехать ли вообще. Подписчики советуют обязательно лететь.

