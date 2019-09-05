Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, как справилась с травлей из-за романа с Булатовым



Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, как справилась с травлей из-за романа с Игорем Булатовым. Подробности личной жизни она сообщила изданию TOP BEAUTY.



По словам ростовчанки, о ее отношениях с Булатовым стало известно во время отдыха в Майами. Возлюбленные загорали на пляже, когда их засняли папарацци. Вскоре после этого фото стали доступны всем. Их роман сразу подвергли жесткой критике. Причем публичное осуждение коснулось не только Лопыреву и Булатова, но и их родителей.



– Было тяжело и обидно, потому что писали невероятно грязные вещи. Позже это коснулось даже наших родителей. Ничего конкретного написать не могли, просто лили грязь.



Однако несмотря на тяжелую ситуацию, паре удалось выдержать травлю. Модель родила малыша Марка-Лионеля. Теперь в жизни Лопыревой и Булатова настала белая полоса. Виктория поведала, что скрепляет ее отношения с возлюбленным.



– Любовь. Диалог. Общие цели. Доверие. Возможность говорить то, что думаешь. Нужно быть самим собой, - поделилась Виктория.



Напомним, о романе Виктории Лопыревой и Игоря Булатова стало известно в феврале. Многие обвинили ростовчанку в том, что она увела мужа из семьи. Однако и Лопырева, и Булатов опровергают эту информацию. Они утверждают, что их отношения начались, когда отношения Булатова и бывшей жены сошли на нет.