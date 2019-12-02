Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанка Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова

Ростовчанка Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Ростовская красавица Виктория Лопырева стала законной супругой Игоря Булатова. Церемония бракосочетания была тайной, об этом рассказала сама Виктория в шоу«Ходят слухи».

В Сети появились кадры, на которых Лопырева и Булатов стоят в ЗАГСе. На Виктории - короткое нежно-белое платье, а на бизнесмене надет костюм. Поженилась пара тайно и без посторонних глаз. На официальном приеме были только близкие друзья и родственники. Кольца у молодоженов тоже самые простые - выполненные из золота, без камней и излишеств.

В шоу Виктория рассказала, что получила предложение, еще будучи беременной. Сейчас, когда Марк-Лионель немного подрос, пара решила узаконить брак. Тайной церемонией связывания себя семейными узами Булатовы не ограничатся. Они готовят шикарный пир для гостей, Виктория подбирает наряды и готовится к масштабному мероприятию.

Напомним, о романе Виктории и Булатова стало известно, когда папарацци застукали беременную девушку в объятиях бизнесмена. Сомнений не осталось: Булатов - отец будущего ребенка Лопыревой.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.