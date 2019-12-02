Ростовчанка Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова



Ростовская красавица Виктория Лопырева стала законной супругой Игоря Булатова. Церемония бракосочетания была тайной, об этом рассказала сама Виктория в шоу«Ходят слухи».



В Сети появились кадры, на которых Лопырева и Булатов стоят в ЗАГСе. На Виктории - короткое нежно-белое платье, а на бизнесмене надет костюм. Поженилась пара тайно и без посторонних глаз. На официальном приеме были только близкие друзья и родственники. Кольца у молодоженов тоже самые простые - выполненные из золота, без камней и излишеств.



В шоу Виктория рассказала, что получила предложение, еще будучи беременной. Сейчас, когда Марк-Лионель немного подрос, пара решила узаконить брак. Тайной церемонией связывания себя семейными узами Булатовы не ограничатся. Они готовят шикарный пир для гостей, Виктория подбирает наряды и готовится к масштабному мероприятию.



Напомним, о романе Виктории и Булатова стало известно, когда папарацци застукали беременную девушку в объятиях бизнесмена. Сомнений не осталось: Булатов - отец будущего ребенка Лопыревой.