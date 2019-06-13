Ростовчанка Виктория Лопырёва призналась, что делала пластическую операцию





Модель и телеведущую из Ростова Лопырёву часто обвиняют в том, что она делала пластические операции. Пользователям Сети не верится, что у девушки могут быть такие острые скулы, гладкая кожа, большая грудь.



В интервью для одного из женских изданий Виктория рассказала, что действительно ложилась под нож хирурга, чтобы сделать ринопластику. Но, по её словам, операция делалась не для того, чтобы изменить форму носа. Дело в том, что у красотки было сложное искривление носовой перегородки. Она дышала практически всегда через рот, из-за чего часто испытывала головную боль и не могла нормально спать. Внешне нос тоже выглядел деформированным, и Лопырёва рассказала, что, конечно, хотела и это исправить. Во время операции выяснилось, что перегородка искривлена в трёх местах.



Ни для кого не секрет, что ещё несколько лет назад Виктория не была «худышкой». Тем не менее она заверила поклонников, что не делала липоксацию.



- Был период, когда очень активно худела, потому что как-то незаметно для себя набрала лишних десять килограммов, - вспоминает ростовчанка. - Удивительно, но чувствовала я себя тогда прекрасно и ничуть не комплексовала.



Сейчас, спустя четыре месяца после родов, Виктория выглядит отлично. Она призналась, что ещё не до конца привела себя в форму, потому что продолжает кормить сына грудью. Говорят, что в это время лучше сократить физические нагрузки. Несмотря на то, что её ребёнок ещё совсем маленький, девушка уже окунулась с головой в работу. Она участвовала в церемонии открытия чемпионата мира по футболу среди женщин, также посетила открытый чемпионат Франции по теннису.

