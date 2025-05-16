Ростовчане просят организовать автобусную остановку на улице Петрожицкого
В Ростове местные жители просят установить автобусную остановку. Об этом сообщил один из горожан в социальных сетях 15 мая.
Проблема касается улицы Петрожицкого, около дома № 2А. Там нет остановочного павильона, и людям приходится ждать транспорт под открытым небом в любую погоду. В дождь, снег и мороз это создает неудобства для жителей района.
Важно отметить, что место для ожидания транспорта незаметно. Местные жители знают, где останавливаются автобусы, но для приезжих это может быть неочевидно без использования онлайн-карт.