Ростовчане просят организовать автобусную остановку на улице Петрожицкого

— Крик души! Помогите, пожалуйста, вернуть на место остановку. Уже несколько лет на пустыре, ни отдохнуть, ни спрятаться! — жалуется местный житель.

Фото: соцсети

В Ростове местные жители просят установить автобусную остановку. Об этом сообщил один из горожан в социальных сетях 15 мая.Проблема касается улицы Петрожицкого, около дома № 2А. Там нет остановочного павильона, и людям приходится ждать транспорт под открытым небом в любую погоду. В дождь, снег и мороз это создает неудобства для жителей района.Важно отметить, что место для ожидания транспорта незаметно. Местные жители знают, где останавливаются автобусы, но для приезжих это может быть неочевидно без использования онлайн-карт.