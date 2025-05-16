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Ростовчане просят организовать автобусную остановку на улице Петрожицкого

Ростовчане просят организовать автобусную остановку на улице Петрожицкого
В Ростове местные жители просят установить автобусную остановку. Об этом сообщил один из горожан в социальных сетях 15 мая.

Проблема касается улицы Петрожицкого, около дома № 2А. Там нет остановочного павильона, и людям приходится ждать транспорт под открытым небом в любую погоду. В дождь, снег и мороз это создает неудобства для жителей района.

 — Крик души! Помогите, пожалуйста, вернуть на место остановку. Уже несколько лет на пустыре, ни отдохнуть, ни спрятаться! — жалуется местный житель.


Важно отметить, что место для ожидания транспорта незаметно. Местные жители знают, где останавливаются автобусы, но для приезжих это может быть неочевидно без использования онлайн-карт.
Фото: соцсети
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