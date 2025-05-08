Фото: соцсцети

В Ростове легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.Авария произошла в Александровке, на улице Школьной. На видео белая машина полностью уничтожила остановочный павильон.Горожане шокированы случившимся. Ведь в этом месте нет перекрестка, и движение идет в другую сторону.Многие надеются, что во время ДТП на остановке никого не было. Некоторые жители обеспокоены тем, что теперь им придется стоять под дождем в ожидании транспорта.