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Ростовчане пожаловались на благоустройство сквера на Добровольского

Ростовчане пожаловались на благоустройство сквера на Добровольского
В Ростове жители просят восстановить сквер на Добровольского. Об этом они рассказали 25 апреля в соцсетях.

Как рассказали горожане, сквер у Добровольского, 11/2 пришел в ужасное состояние. Повсюду валяется мусор, установлены убитые старые лавочки, также сломаны качели. На территории валяются горы сухих веток.

- Это ужасно, что дети с детства видят, что такое – нормально. И это только малая часть!

При каких обстоятельствах за порядком в сквере не следят, неизвестно. Люди просят убрать территорию и заменить старые или сломанные конструкции в ближайшее время.
Фото: СоцСети
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