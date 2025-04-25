Ростовчане пожаловались на благоустройство сквера на Добровольского

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В Ростове жители просят восстановить сквер на Добровольского. Об этом они рассказали 25 апреля в соцсетях.Как рассказали горожане, сквер у Добровольского, 11/2 пришел в ужасное состояние. Повсюду валяется мусор, установлены убитые старые лавочки, также сломаны качели. На территории валяются горы сухих веток.- Это ужасно, что дети с детства видят, что такое – нормально. И это только малая часть!При каких обстоятельствах за порядком в сквере не следят, неизвестно. Люди просят убрать территорию и заменить старые или сломанные конструкции в ближайшее время.