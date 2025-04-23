В Ростове жители пожаловались на состояние двора на Малиновского

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Ростовчане пожаловались на состояние двора на Малиновского, 87а. Об этом 23 апреля рассказали горожане в соцсетях.Как рассказали местные жители, состояние придомовой территории оставляет желать лучшего. Ежедневно жильцам приходится наблюдать такую картину: разбитая площадка, ямы, сломанные лавочки и мусор, разбросанный повсюду.- Кажется, что время здесь остановилось, а забота о благоустройстве давно забыта.По какой причине за благоустройством перестали следить, неизвестно. Жители просят навести порядок во дворе.