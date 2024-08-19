В Ростове три месяца не могут убрать ветки на улице 2-й Пятилетки

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону уже три месяца не могут убрать горы веток. Снимки с места горожане разместили на сайте Благоустройства 18 августа.По словам ростовчан, весной этого года на город обрушилась непогода. Стихия повалила деревья и обломила ветки. Аварийные деревья растут на пересечении 2-й Пятилетки и улицы Немировича-Данченко, 76/3. Также одно дерево упало в районе дома № 10/2.- Октябрьский район совершенно не занимается порядком в своем районе, не убирается мусор, разнесенный ветром, сломанные деревья, - сказано в жалобе.При каких обстоятельствах сломанные ветки и деревья не убрали, неизвестно. Не исключено, что на участке могут пострадать люди. Чтобы избежать происшествий, жители просят убрать растения.