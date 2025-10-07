Традиции и обычаи в день святой Феклы – 7 октября

Фото: Соцсети

День святой Феклы Заревницы празднуют 7 октября. Название религиозного праздника происходит от имени святой Феклы Иконийской. Она посвятила жизнь служению Богу и проповедованию христианства. Рассказываем о традициях и поверьях этого праздника.Фекла происходила из богатой языческой семьи. Еще с детства она была обручена с богатым юношей. Однако однажды девушка услышала проповедь апостола Павла. Слова тронули ее душу, поэтому она решила отказаться от брака и посвятить себя христианской вере.Апостола арестовали. Но Фекла приходила к нему в темницу тайно. Когда об этом узнали, их обоих приговорили к сожжению. Во время казни неожиданно налетела гроза и погасила огонь — верующие восприняли это как чудо. В результате девушку отпустили.В старину в этот день возжигали «новый огонь» и начинали «замолотки». Огонь разносили по дворам. Им окуривали животных от мора, зажигали печи, вносили в храм и поджигали свечи для избавления от бедствий. Этот обряд символизировал всеобщее обновление.Про Феклу говорили — не плетет волосы Фекла в косу, не завязывает в бабий узел, от того-то они и торчат у нее в разные стороны. Существовало поверье, что в этот день все, что завяжешь, не развязать потом — ни узел, ни судьбу. Коль полюбили — навсегда, коль женятся — то долгим счастье будет. Также верили, что брак, заключенный на Феклу, станет счастливым и крепким.Часто в этот день девушки сбегали из родительского дома. Они относили калачи домовому, чтобы он рассказал им про суженого.Этот день подходит для занятий рукоделием, а также сбора грибов.Крестьяне собирали на огороде последний урожай и готовили свекольник.Есть и народные приметы, которые связанны с погодой. Они предсказывают урожай и какой будет следующая зима.Если день на Феклу выдастся туманным - будут теплые и солнечные дни, а если день окажется дождливым - ждать холодную и мокрую осенне-зимнюю пору.В этот день не рекомендуется заключать никакие сделки, кроме свадебных. Все остальные договоренности могут не получиться, а планы рухнуть. Это касается также денег. Важно не брать и не давать в долг. Вдобавок в этот день нельзя выходить из дома, если там беспорядок.Это может навлечь на дом и его жителей неприятности.