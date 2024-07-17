Ростов в пятый раз обновил абсолютный температурный рекорд

Фото: Скрин.

Ростов-на-Дону вновь побил температурный рекорд. Днем 17 июля столбики термометров достигли +39 градусов, что на градус выше предыдущего рекорда, зафиксированного восемь лет назад, в 2016 году.Это уже пятый температурный рекорд в этом месяце. Первый был установлен 5 июля, когда температура достигла +39 градусов, превысив значение 86-летней давности на один градус. Второй рекорд был зафиксирован 9 июля, когда столбики термометров показали +40 градусов, обновив рекорд 1938 года, когда температура достигла +39,6 градуса. Третий рекорд был зафиксирован 15 июля, когда температура поднялась выше +38 градусов, что на два градуса выше показателя 15-летней давности.В ближайшие два дня синоптики Ростовской области прогнозируют жару до +43 градусов. В регионе возможны перебои с электроэнергией из-за перегрузки системы, проблемы с водоснабжением, а также ухудшение состояния здоровья у людей. В период сильной жары рекомендуется избегать длительного пребывания на улице, пить больше воды и носить головные уборы.