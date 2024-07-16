В Ростове в очередной раз побит температурный рекорд

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В Ростове-на-Дону в очередной раз побит температурный рекорд. 16 июля температура воздуха поднялась выше +37 градусов. Это самая высокая температура в июле за последние 73 года. Последний раз такая жара стояла в 1951 году, когда столбики термометров показали +36,6 градуса.Это уже четвёртый температурный рекорд в июле. Днём 5 июля температура воздуха поднялась до +39 градусов, что на 1 градус больше, чем было 86 лет назад. Второй рекорд зафиксировали 9 июля, когда температура достигла +40 градусов. Такая жара в последний раз была в 1938 году — тогда температура поднялась до +39,6 градуса.Последний рекорд был установлен буквально накануне. Днём 15 июля температура воздуха превысила отметку в +38 градусов, что на два градуса больше, чем 15 лет назад.Синоптики предупреждают, что Ростовская область в июле находится в эпицентре климатической аномалии. С 16 по 19 июля на Дону ожидается жара до +43 градусов. Жителей региона просят использовать все меры защиты при нахождении на солнце и стараться больше находиться в тени.