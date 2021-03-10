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Ростов свяжут авиасообщением с Воронежем и Брянском

Ростов свяжут авиасообщением с Воронежем и Брянском
Из Ростова запустят авиарейсы в Воронеж и Брянск. Самолеты начнут курсировать с 28 марта и 3 апреля соответственно. Авиаперевозчиком выступит компания «Азимут».

Воздушное судно отправится в Воронеж в 16:40. Время в пути составит около часа. Полеты будут осуществляться каждую среду и воскресенье.

В Брянск рейсы будут отправляться по вторникам и средам. Из ростовского аэропорта самолет вылетит в 9:00, а в 12:15 приземлится в Брянске. Во время перелета воздушное судно осуществит промежуточную посадку в Волгограде.

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