Ростов свяжут авиасообщением с Воронежем и Брянском

Из Ростова запустят авиарейсы в Воронеж и Брянск. Самолеты начнут курсировать с 28 марта и 3 апреля соответственно. Авиаперевозчиком выступит компания «Азимут».Воздушное судно отправится в Воронеж в 16:40. Время в пути составит около часа. Полеты будут осуществляться каждую среду и воскресенье.В Брянск рейсы будут отправляться по вторникам и средам. Из ростовского аэропорта самолет вылетит в 9:00, а в 12:15 приземлится в Брянске. Во время перелета воздушное судно осуществит промежуточную посадку в Волгограде.