Из Ростова запустят авиарейсы в Кишинев и Мурманск

Ростов-на-Дону свяжут авиасообщением с Мурманском и Кишиневом. Самолеты начнут курсировать в конце января.Самолеты будут отправляться в Молдавию каждую пятницу в 22:45 и приземляться в 00:15 по местному времени. Первый рейс запустят 22 января, а последний - 26 марта.В Мурманск авиасообщение будет осуществляться каждую субботу с 23 января по 27 марта. Время вылета из Ростова - 1:30, приземлится самолет в 21:20 по местному времени.Билетов в продаже пока нет, поэтому их стоимость неизвестна. В настоящее время перелет в Мурманск из Ростова обходится пассажирам порядка в 7-9 тысяч рублей с пересадкой в московских аэропортах. Стоимость билетов до города Кишинева составляет около 15 тысяч рублей с пересадкой в Стамбуле.