Ростов и Кипр свяжут авиасообщением
Из Ростов-на-Дону запустят авиарейсы на Кипр. Самолеты будут курсировать каждую пятницу с 5 по 26 марта, сообщает компания-перевозчик «Уральские авиалинии».
Вылет из донской столицы запланирован на 15:15, а в 16:55 по местному времени самолет приземлится в городе Ларнака. Стоимость билетов составит от 13,4 до 42,9 тысяч рублей в зависимости от класса обслуживания, веса багажа и количества ручной клади. Стоимость указана на сайте ростовского аэропорта.
Информация о времени отправления в Ростов-на-Дону станет известна позже.
Как сообщал Rostov.ru, с 20 февраля по пятницам появится рейс Ротов - Ош (Киргизия). Самолет вылетит из донской столицы в 10:50, а в 17:25 приземлится в город Ош. Обратно воздушное судно отправится в 19:15. В донскую столицу пассажиры прибудут в 20:35.
Также станут доступны прямые билеты на рейс Москва- Ош с пересадкой в Ростове.