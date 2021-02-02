В Ростов запустят авиарейсы из Белоруссии

Ростов-на-Дону свяжут авиасообщением с Белоруссией. Информация об этом появилась 4 февраля на странице белорусской авиакомпании в «Фейсбуке».Самолеты будут отправляться из Минска в Ростов и обратно. Каждую субботу с 13 февраля рейс будет направляться в донскую столицу в 23:30. Время прилета - 1:45. В Минск самолет будет вылетать каждое воскресенье в 3:15. В Белоруссии он приземлится в 5:35. В среднем цена билета составит около 15 тысяч рублей в одну сторону.Рейсы обслуживает белорусская авиакомпания Belavia.