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В Ростов запустят авиарейсы из Белоруссии

В Ростов запустят авиарейсы из Белоруссии
Ростов-на-Дону свяжут авиасообщением с Белоруссией. Информация об этом появилась 4 февраля на странице белорусской авиакомпании в «Фейсбуке».

Самолеты будут отправляться из Минска в Ростов и обратно. Каждую субботу с 13 февраля рейс будет направляться в донскую столицу в 23:30. Время прилета - 1:45. В Минск самолет будет вылетать каждое воскресенье в 3:15. В Белоруссии он приземлится в 5:35. В среднем цена билета составит около 15 тысяч рублей в одну сторону.

Рейсы обслуживает белорусская авиакомпания Belavia.

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