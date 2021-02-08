Ростов и Таганрог - лидеры по числу новых инфицированных COVID-19

В Ростовской области увеличилось число пациентов с коронавирусом. За сутки с 9 по 10 февраля заразились 349 человек, из которых 126 - в Ростове-на-Дону. На втором месте по количеству заболевших - Таганрог (13 человек).В Азовском районе инфекцию подхватили 11 дончан, а в Сальском и Неклиновском - по 10. Положительные тесты получили по девять жителей Новочеркасска, Батайска, Егорлыкского района и восемь гуковчан. В Миллеровском, Белокалитвинском, Мясниковском районах и городе Шахты пациентами с COVID-19 стали по семь человек.По пять новых заболевших выявили в Зерноградском, Мартыновском, Кагальницком районах, а также в Каменске-Шахтинском и Волгодонске. Аналогичная ситуация - в Матвеево-Курганском, Константиновском, Тарасовском, Семикаракорском и Тацинском районах. В Новошахтинске, Зимовниковском, Багаевском, Морозовском, Чертковском районах - по четыре инфицированных.Пациентами с коронавирусом стали по три жителя Орловского, Песчанокопского, Цимлянского, Заветинского районов. Столько же человек заболели в Аксайском, Обливском, Каменском и Ремонтненском. По два человека получили положительные тесты в Волгодонском, Октябрьском, Пролетарском, Дубовском районах, Зверево и Азове. Меньше всего зараженных оказалось в Донецке, Куйбышевском, Веселовском, Верхнедонском и Шолоховском районах.Всего за период пандемии медики зафиксировали 67 315 случаев заражения COVID-19. Из них 2 857 пациентов не смогли побороть инфекцию. По информации правительства области, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.