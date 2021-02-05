Ростов и Батайск лидируют по числу новых зараженных COVID-19 в области

В Ростовской области случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 49 районах и городах. За сутки с 7 по 8 февраля COVID-19 подхватили 359 человек. Большинство из них (123 инфицированных) - жители донской столицы.На втором месте по числу новых заболевших оказался Батайск (15 человек), а на третьем - Новочеркасск (12). По 11 пациентов с коронавирусом появились на территории Неклиновского района и Гуково. В Таганроге, Сальском и Азовском районах заболели по 10 человек, а в Новошахтинске и Шахтах - по девять. Диагноз подтвердился у восьми дончан в Каменске-Шахтинском. В Егорлыкском и Белокалитвинском районах положительные тесты получили по семь человек.По шесть зараженных выявили в Мясниковском, Семикаракорском, Зерноградском и Морозовском районах. В Кагальницком, Орловском, Пролетарском, Тацинском, Константиновском и городе Азове - по пять. В Волгодонске, Зверево, а также в Миллеровском, Тарасовском, Мартыновском районах появились по четыре заболевших.В Кашарском, Веселовском, Волгодонском, Чертковском районах инфекцию подхватили по три жителя. Аналогичная ситуация - на территории Красносулинского, Шолоховского, Песчанокопского. По два жителя Цимлянского, Багаевского и Октябрьского районов получили положительные тесты на COVID-19. Столько же заболевших выявили в Матвеево-Курганском, Верхнедонском, Ремонтненском, Целинском и Усть-Донецком.Меньше всего зараженных зафиксировали в Куйбышевском, Аксайском, Боковском, Зимовниковском, Советском районах и Донецке. В этих муниципалитетах борьбу с вирусом начали всего по одному человеку.С начала пандемии на территории Ростовской области диагноз подтвердился у 66 610 человек. Из них коронавирус забрал жизни 2 809.