Большинство новых заболевших COVID-19 в области — жители Ростова

В Ростовской области увеличилось количество пациентов с диагнозом коронавирус. За сутки с 17 по 18 января медики выявили 393 случая заражения COVID-19.Большую часть из них составляют жители донской столицы — 135 человек. В Таганроге и Новочеркасске вирус подхватили по 13 человек, а в Батайске, Шахтах и Новошахтинске — по 12. Положительные результаты тестов получили по 11 дончан, проживающих в Сальском районе и Волгодонске. В Каменске-Шахтинском, Гуково и Миллеровском районе - по 10.В Красносулинском пациентами с коронавирусом стали девять человек, а в Неклиновском и Азовском районах — по восемь. Заразились и по семь жителей Семикаракорского, Верхнедонского районов. В Куйбышевском Аксайском и Чертковском — по шесть. Борьбу с инфекцией начали по пять человек в Зерноградском, Шолоховском и Зимовниковском районах.По четыре случая заболевания специалисты зафиксировали в Мясниковском, Октябрьском, Белокалитвинском, Матвеево-Курганском районах. Столько же заразились и в Тацинском, Орловском, Целинском, Ремонтненском и Песчанокопском. В Милютинском, Пролетарском районах и городе Донецке за сутки диагноз подтвердился у трех человек в каждом муниципалитете.В Азове и Зверево выявлено по два инфицированных. Аналогичная ситуация в Веселовском, Дубовском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Заветинском и Егорлыкском. Меньше всего новых заболевших оказалось в Багаевском, Мартыновском, Усть-Донецком, Кагальницком и Боковском. В этих муниципадитетах СOVID-19 подхватили по одному человеку.