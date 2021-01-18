Почти треть новых заболевших COVID-19 - жители Ростова

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 388 человек. Почти треть из них - жители Ростова-на-Дону (148 человек). Об этом 20 января сообщили в региональном правительстве.Второй по количеству инфицированных за сутки - Таганрог (12 человек), а третье место делят Шахты и Батайск. В этих городах зафиксировано по 11 случаев заражения. Диагноз «коронавирус» подтвердился у 10 человек в Новошахтинске и у стольких же - в Неклиновском районе. В Красносулинском и Азовском заболели по девять человек, в Миллеровском, Сальском районах, Новочеркасске, Волгодонске - по восемь.По семь человек стали пациентами с COVID-19 в Веселовском, Семикаракорском районах и Каменске-Шахтинском. В Гуково, Зверево, Песчанокопском и Белокалитвинском районах выявлены по шесть инфицированных. По пять человек получили положительные тесты в Мясниковском, Аксайском, Волгодонском и Зерноградском районах. Аналогичная ситуация - в Кашарском и Куйбышевском.В Азове, а также в Егорлыкском и Зимовниковском районах специалисты выявили по четыре зараженных. Новый вирус подхватили по три жителя Пролетарского, Тацинского, Орловского, Морозовского, Кагальницкого, Матвеево-Курганского, Верхнедонского и Шолоховского районов. В Тарасовском, Цимлянском и Багаевском заболели по два человека. Столько же инфицированы в Усть-Донецком, Октябрьском, Каменском, Дубовском и Константиновском районах. Меньше всего новых пациентов с COVID-19 зафиксировано в Милютинском, Заветинском, Обливском, Советском, Чертковском, Ремонтненском районах и городе Донецке. В этих муниципалитетах коронавирусом заразились по одному человеку.Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 59 488 жителей Ростовской области. Из них жизни 2 397 человек забрал коронавирус.