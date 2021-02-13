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Из Ростова запустят авиарейсы в Киргизию

Из Ростова запустят авиарейсы в Киргизию
Ростов-на-Дону свяжут авиасообщением с Киргизией. Рейсы начнут курсировать с 20 февраля каждую пятницу, сообщает компания-перевозчик Nordwind.

Вылет из донской столицы запланирован в 10:50, в 17:25 борт прибывает в город Ош (Киргизия). Обратно самолет отправится в 19:15 и приземлится в Ростове-на-Дону в 20:35.

Также пассажиры могут взять прямой билет на рейс Москва - Ош с пересадкой в Ростове. Эти транзитные рейсы доступны согласно расписанию авиакомпании.

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